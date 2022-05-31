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Від Шольца вимагають розблокувати поставку Marder Україні

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 09:33

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з Вільної демократичної партії закликала федеральний уряд якнайшвидше доставити 50 бойових машин піхоти Marder в Україну. 

Про це повідомило німецьке видання Bild, пише "Європейська правда".

Політик також закликала до прозорого спілкування німецьких служб з Україною з міркувань безпеки після доставки, а також до створення посади спеціального координатора з постачання зброї.

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Штрак-Ціммерманн наполягає, що це має відбутися негайно або ж перед парламентськими літніми канікулами у липні.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцелярія Олафа Шольца вже кілька тижнів блокує доставку БМП Marder із промислових запасів. Крім того, згідно з внутрішнім звітом, у Бундесверу залишилися 32 машини, які можна було б поставити.

Представник вільних демократів Александр Граф Ламбсдорф також підтримав вимогу поставки Marder.

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"Це була б перша західна бойова броньована машина на Донбасі, але українські збройні сили повинні мати можливість безпечно перевозити своїх солдатів. Це те, чого досягає Marder – і її бойова міць значно нижча, ніж у Gepard, постачання якого вже було ухвалене федеральним урядом", – заявив він.

Федеральна Рада безпеки Німеччини понад місяць блокує експорт до України 100 бойових машин піхоти Marder, запит на постачання яких подала компанія-виробник Rheinmetall.

22 квітня заявка компанії нарешті була подана до Федеральної Ради безпеки, яку контролює уряд, і там вона досі заблокована.

Bild також повідомив, що Бундесвер має вільну бронетехніку, в тому числі БМП Marder, яку, втім, не надає Україні.

Теми: ШольцНімеччиназброяУкраїна
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