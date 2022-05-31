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От Шольца требуют разблокировать поставку Marder

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 09:33

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии призвала федеральное правительство как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

Политик также призвала к прозрачному общению немецких служб с Украиной по соображениям безопасности после доставки, а также созданию должности специального координатора по поставке оружия.

Штрак-Циммерманн настаивает, что это должно произойти немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцелярия Олафа Шольца уже несколько недель блокирует доставку БМП Marder из промышленных запасов. Кроме того, согласно внутреннему отчету, у Бундесвера остались 32 машины, которые можно было бы поставить.

Представитель свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф также поддержал требование поставки Marder.

"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе, но украинские вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат. Это то, чего достигает Marder – и ее боевая мощь значительно ниже, чем у Gepard, поставки которых уже были утверждены федеральным правительством", – заявил он.

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Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall.

Bild также сообщил, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, в том числе БМП Marder, которую, впрочем, не предоставляют Украине.

Темы: ШольцГерманияоружиеУкраина
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