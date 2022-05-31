От Шольца требуют разблокировать поставку Marder

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии призвала федеральное правительство как можно быстрее доставить 50 боевых машин пехоты Marder в Украину.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

Политик также призвала к прозрачному общению немецких служб с Украиной по соображениям безопасности после доставки, а также созданию должности специального координатора по поставке оружия.

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Штрак-Циммерманн настаивает, что это должно произойти немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцелярия Олафа Шольца уже несколько недель блокирует доставку БМП Marder из промышленных запасов. Кроме того, согласно внутреннему отчету, у Бундесвера остались 32 машины, которые можно было бы поставить.

Представитель свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф также поддержал требование поставки Marder.

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"Это была бы первая западная боевая бронированная машина на Донбассе, но украинские вооруженные силы должны иметь возможность безопасно перевозить своих солдат. Это то, чего достигает Marder – и ее боевая мощь значительно ниже, чем у Gepard, поставки которых уже были утверждены федеральным правительством", – заявил он.

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall.

Bild также сообщил, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, в том числе БМП Marder, которую, впрочем, не предоставляют Украине.