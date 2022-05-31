Ворог планує операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька

Станом на ранок 31 травня стало відомо, що на Луганщині російські загарбники планують вчинити зачистку навколо Сєвєродонецька.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, ситуація в регіоні надскладна, при цьому частина Сєвєродонецька тимчасово контролюється росіянами.

Водночас вільно просуватися містом окупанти не можуть, оскільки українські бійці ще залишаються в населеному пункті.

Пряма мова: Росіяни планують військову операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька, запускають туди орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходитись по навколишнім селам, підтягують техніку".

Нагадаємо:

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Тошківка, бойові дії тривають.