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Ворог планує операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька

Світлана КізіловаВівторок, 31 травня 2022, 10:01

Станом на ранок 31 травня стало відомо, що на Луганщині російські загарбники планують вчинити зачистку навколо Сєвєродонецька.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Деталі:  За словами Гайдая, ситуація в регіоні надскладна, при цьому частина Сєвєродонецька тимчасово контролюється росіянами.

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Водночас вільно просуватися містом окупанти не можуть, оскільки українські бійці ще залишаються в населеному пункті.

Пряма мова: Росіяни планують військову операцію по зачистці території навколо Сєвєродонецька, запускають туди орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходитись по навколишнім селам, підтягують техніку".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Тошківка, бойові дії тривають.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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