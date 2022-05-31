Враг планирует операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка

По состоянию на утро 31 мая стало известно, что в Луганской области российские захватчики планируют устроить зачистку вокруг Северодонецка.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: По словам Гайдая, ситуация в регионе сверхсложная, при этом часть Северодонецка временно контролируется россиянами.

В то же время свободно продвигаться по городу оккупанты не могут, поскольку украинские бойцы еще остаются в населенном пункте.

Прямая речь: "Россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка, запускают туда ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику".

Напомним:

На Северодонецком направлении ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.