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Враг планирует операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка

Светлана КизиловаВторник, 31 мая 2022, 10:01

По состоянию на утро 31 мая стало известно, что в Луганской области российские захватчики планируют устроить зачистку вокруг Северодонецка.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: По словам Гайдая, ситуация в регионе сверхсложная, при этом часть Северодонецка временно контролируется россиянами.

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В то же время свободно продвигаться по городу оккупанты не могут, поскольку украинские бойцы еще остаются в населенном пункте.

Прямая речь: "Россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка, запускают туда ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

На Северодонецком направлении ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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