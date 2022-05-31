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Британська розвідка: політичною метою РФ, ймовірно, є повна окупація Донбасу

Вівторок, 31 травня 2022, 10:08

Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєвєродонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька та закритті "кишені" навколо українських сил у Луганській області.

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"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєвєродонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" - йдеться в огляді.

Разом з тим британська розвідка відзначає, що шляхи до "кишені" залишаються під контролем України.

"Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території" - йдеться в огляді. Британська розвідка зазначає, що це змушує Росію йти на ризик на інших окупованих територіях.

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"Політична мета Росії, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і головну дорогу М04 Дніпро-Донецьк" - йдеться в огляді.

 

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