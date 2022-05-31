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Британська розвідка: політичною метою РФ, ймовірно, є повна окупація Донбасу

Вівторок, 31 травня 2022, 10:08

Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєвєродонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька та закритті "кишені" навколо українських сил у Луганській області.

"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєвєродонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" - йдеться в огляді.

Разом з тим британська розвідка відзначає, що шляхи до "кишені" залишаються під контролем України.

"Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території" - йдеться в огляді. Британська розвідка зазначає, що це змушує Росію йти на ризик на інших окупованих територіях.

"Політична мета Росії, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і головну дорогу М04 Дніпро-Донецьк" - йдеться в огляді.

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