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Британская разведка: политической целью РФ, вероятно, является полная оккупация Донбасса

Вторник, 31 мая 2022, 10:08

Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются", - говорится в обзоре.

Вместе с тем британская разведка отмечает, что пути к потенциальному "котлу" остаются под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", - говорится в обзоре. Британская разведка отмечает, что это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.

"Политическая цель России, вероятно, оккупировала всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк", - говорится в обзоре.

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