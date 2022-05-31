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СБУ: через проблеми з продовольством окупанти знову їдять собак

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 10:16
СБУ: через проблеми з продовольством окупанти знову їдять собак

Служба безпеки України отримала підтвердження, що через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

Джерело: переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ

Дослівно: "Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера".

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Деталі: Загарбник, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини, пише знайомому про проблеми з продовольством.

За словами окупанта, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти не можуть доставити.

Це різко контрастує з "переможною" картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ "рисуют только победы", відповідає просто: "Пусть сюда идут и рисуют", йдеться в повідомленні СБУ.

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Щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей, але знайомий відповідає, що сам має фінансові проблеми.

 
 
 

Теми: СБУвійна
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