СБУ: через проблеми з продовольством окупанти знову їдять собак

Служба безпеки України отримала підтвердження, що через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

Джерело: переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ

Дослівно: "Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера".

Деталі: Загарбник, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини, пише знайомому про проблеми з продовольством.

За словами окупанта, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти не можуть доставити.

Це різко контрастує з "переможною" картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ "рисуют только победы", відповідає просто: "Пусть сюда идут и рисуют", йдеться в повідомленні СБУ.

Щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей, але знайомий відповідає, що сам має фінансові проблеми.