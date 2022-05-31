СБУ: из-за проблем с продовольствием оккупанты снова едят собак

Служба безопасности Украины получила подтверждение, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак.

Источник: переписка российского захватчика, перехваченная СБУ

Дословно: "Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера".

Детали: Захватчик, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины, пишет знакомому о проблемах с продовольствием.

По словам оккупанта, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты не могут доставить.

Это резко контрастирует с "победной" картинкой, транслируемой на российском телевидении. Так что на удивленную ремарку друга, что у них СМИ "рисуют только победы", отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют", говорится в сообщении СБУ.

Чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег, но знакомый отвечает, что у него самого финансовые проблемы.