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СБУ: из-за проблем с продовольствием оккупанты снова едят собак

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 10:16
СБУ: из-за проблем с продовольствием оккупанты снова едят собак

Служба безопасности Украины получила подтверждение, что из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак.

Источник: переписка российского захватчика, перехваченная СБУ

Дословно: "Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера".

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Детали: Захватчик, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины, пишет знакомому о проблемах с продовольствием.

По словам оккупанта, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты не могут доставить.

Это резко контрастирует с "победной" картинкой, транслируемой на российском телевидении. Так что на удивленную ремарку друга, что у них СМИ "рисуют только победы", отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют", говорится в сообщении СБУ.

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Чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег, но знакомый отвечает, что у него самого финансовые проблемы.

 
 
 

Темы: СБУвойна
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