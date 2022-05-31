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Начальника ГУР Буданова призначили головою штабу з питань військовополонених

Світлана КізіловаВівторок, 31 травня 2022, 10:25
Начальника ГУР Буданова призначили головою штабу з питань військовополонених
Кирил Буданов, фото armyinform

Уряд призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Джерело: повідомлення Генерального Штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер Головне управління розвідки Міноборони разом з СБУ опікуватиметься питаннями військовополонених, зокрема, й обміну.

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У ГУР зазначили, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Дослівно: "Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "Гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44".

Теми: розвідкаполонені
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