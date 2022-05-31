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Начальник ГУР Буданов назначен главой штаба по военнопленным

Светлана КизиловаВторник, 31 мая 2022, 10:25
Кирилл Буданов, фото armyinform

Правительство назначило начальника ГУР Кирилла Буданова главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: сообщение Генерального Штаба ВСУ в Facebook

Детали: Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Отныне Главное управление разведки Минобороны вместе с СБУ будет заниматься вопросами военнопленных, в том числе и обмена.

В ГУР отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

Дословно: "Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44".

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Темы: разведкапленные
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