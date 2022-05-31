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Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 208 літаків

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 10:39
один зі збитих літаків РФ

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1358 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
  • артилерійських систем – 649 (+6) од,
  • РСЗВ - 207 (+2) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 208 (+1) од,
  • гелікоптерів – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
  • крилаті ракети - 120 (+2),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 48 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та  Запорізькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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