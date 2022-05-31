Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 208 літаків

один зі збитих літаків РФ

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,

артилерійських систем – 649 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 208 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети - 120 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.