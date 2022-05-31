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С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла 208 самолетов

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 10:39
С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла 208 самолетов
один из сбитых самолетов РФ

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 30 с половиной тысяч вояк и тысячи единиц техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1358 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
  • РСЗО - 207 (+2) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 208 (+1) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
  • крылатые ракеты – 120 (+2),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные постоянно уточняются.

Темы: войнаРосcия
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