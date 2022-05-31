С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла 208 самолетов
Вторник, 31 мая 2022, 10:39
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 30 с половиной тысяч вояк и тысячи единиц техники.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1358 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
- РСЗО - 207 (+2) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 208 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
- крылатые ракеты – 120 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Данные постоянно уточняются.