С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла 208 самолетов

один из сбитых самолетов РФ

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла 30 с половиной тысяч вояк и тысячи единиц техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1358 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед,

артиллерийских систем – 649 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 208 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатые ракеты – 120 (+2),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,

специальная техника – 48 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные постоянно уточняются.