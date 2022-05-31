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В Україні дозволили спортивні змагання – без глядачів

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 11:01
В Україні дозволили спортивні змагання – без глядачів
українські веслувальниці. фото Мінспорту

Міністерство молоді та спорту дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без присутності глядачів.

Джерело: народний депутат Жан Беленюк, який публікує у Facebook наказ міністерства №1587 від 28 травня 2022 року

Деталі: Згідно з документом, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях.

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При їх проведененні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.

Вказано, що змагання будуть проводитися серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

Що передувало: Всі спортивні змагання в Україні автоматично були скасовані у зв'язку з введенням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого.

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Теми: спортВоєнний стан
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