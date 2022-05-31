В Україні дозволили спортивні змагання – без глядачів

Міністерство молоді та спорту дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без присутності глядачів.

Джерело: народний депутат Жан Беленюк, який публікує у Facebook наказ міністерства №1587 від 28 травня 2022 року

Деталі: Згідно з документом, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях.

При їх проведененні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.

Вказано, що змагання будуть проводитися серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

Що передувало: Всі спортивні змагання в Україні автоматично були скасовані у зв'язку з введенням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого.