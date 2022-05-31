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В Украине разрешили спортивные соревнования – без зрителей

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 11:01
В Украине разрешили спортивные соревнования – без зрителей
украинские гребцы. фото Минспорта

Министерство молодежи и спорта разрешило проводить в отдельных местностях Украины всеукраинские соревнования без присутствия зрителей.

Источник: народный депутат Жан Беленюк, который опубликовал в Facebook приказ министерства №1587 от 28 мая 2022 года

Детали: Согласно документу, соревнования возобновляются для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта к участию в главных международных соревнованиях.

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При их проведении должны соблюдаться условия безопасности, предусмотренные законодательством о военном положении.

Указано, что соревнования будут проводиться среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослой возрастной группе, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью.

Что предшествовало: Все спортивные соревнования в Украине автоматически были отменены в связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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Темы: спортВоенное положение
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