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Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 11:32

Європейський Союз не буде обговорювати газове ембарго в рамках наступного пакета санкцій проти Росії за війну проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у вівторок канцлер Австрії Карл Негаммер, прибувши на другий день саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

"Вчора було чітко зрозуміло, і сьогодні я знову скажу: газове ембарго не буде темою. Олаф Шольц також чітко заявив про це", - сказав він журналістам.

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"Газ - це зовсім інше, ніж нафта, коли йдеться про безпеку постачання. Російську нафту набагато простіше компенсувати… Газ – це зовсім інше, тому газове ембарго не буде питанням в наступному пакеті санкцій", – додав він.

Після першого дня саміту, на якому лідери погодили нафтове ембарго з винятками постачання через трубопроводи, чиновники та дипломати заявили, що припинити закупівлю ЄС російського природного газу буде ще складніше. 

Водночас глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що глави держав і урядів ЄС віддані виконанню своїх зобов’язань, взятих на саміті у Версалі в березні, щодо припинення десятиліть залежності від російської енергії.

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Глава уряду Нідерландів Марк Рютте сказав, що лідери підійдуть до наступного раунду санкцій по-іншому, щоб не зайти у глухий кут.

"Сьогодні ввечері я та інші просили, щоб коли ми працюватимемо над сьомим пакетом, ми повинні заздалегідь обговорити всі технічні моменти, перш ніж почати обговорювати, як виглядатимуть фактичні санкції", - сказав Рютте.

Тим часом Росія почала самостійно обрізати постачання газу до ЄС: цього тижня, зокрема, "Газпром" заявив, що припиняє постачати газ Нідерландам.

Також відома ще одна країна ЄС, якій Росія може обрізати газ.

Теми: газРосіясанкціїЄС
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