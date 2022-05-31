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Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 11:32

Европейский Союз не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России за войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибыв во второй день саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

"Вчера было ясно, и сегодня я снова скажу: газовое эмбарго не будет темой. Олаф Шольц также четко заявил об этом", - сказал он журналистам.

"Газ – это совсем другое, чем нефть, когда речь идет о безопасности поставок. Российскую нефть гораздо проще компенсировать… Газ – это совсем другое, поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций", – добавил он.

После первого дня саммита, на котором лидеры согласовали нефтяное эмбарго за исключением поставок через трубопроводы, чиновники и дипломаты заявили, что прекратить закупку ЕС российского природного газа будет еще сложнее.

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что главы государств и правительств ЕС преданны выполнению своих обязательств, взятых на саммите в Версале в марте, по прекращению десятилетий зависимости от российских энергоносителей.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что лидеры подойдут к следующему раунду санкций по-другому, чтобы не зайти в тупик.

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"Сегодня вечером я и другие просили, чтобы, когда мы будем работать над седьмым пакетом, мы должны заранее обсудить все технические моменты, прежде чем начать обсуждать, как будут выглядеть фактические санкции", - сказал Рютте.

Между тем, Россия начала самостоятельно обрезать поставки газа в ЕС: на этой неделе, в частности, "Газпром" заявил, что прекращает поставлять газ Нидерландам.

Также известна еще одна страна ЕС, которой Россия может обрезать газ.

Темы: газРосcиясанкцииЕС
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