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Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать: будут искать взрывчатку

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 12:00
Пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать: будут искать взрывчатку
фото з сайту КГГА

В Киеве будут чистить и готовить пляжи и зоны отдыха, однако пляжный сезон пока не будут начинать, прежде всего из соображений безопасности.

Источник: КГГА

Детали: На территориях пляжей и зон отдыха Киева будут обследовать дно акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

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В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Коммунальное предприятие "Плесо" отмечает, что обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

Однако пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируется по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывчатки.

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Темы: Киев
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