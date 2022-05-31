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Прем’єр Бельгії хоче, щоб ЄС взяв паузу в питанні нових санкцій проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 12:21

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо вважає, що після шостого пакета санкцій проти РФ ЄС має взяти паузу в запровадженні нових обмежень.

Про це він сказав у вівторок перед початком зустрічі в рамках дводенного саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"З точки зору Бельгії останній пакет є великим кроком вперед, і я думаю, поки ми повинні взяти паузу. Дайте запрацювати цьому пакету. Вплив нафтового ембарго на Росію значно більший, ніж у випадку газу. Щодо газу шлях значно складніший", - сказав де Кроо, відповідаючи на запитання щодо можливого сьомого пакета санкцій і ймовірної заборони російського газу.

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"Тому це важливий крок. Давайте зупинимось на хвилину і подивимось на вплив", - додав він, зазначивши, що запровадження нафтового ембарго стало перемогою для всього ЄС, у яку ніхто не вірив.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що країни ЄС висловили готовність розпочати підготовку сьомого пакета санкцій проти Росії, як тільки буде затверджено шостий пакет.

Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

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Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

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