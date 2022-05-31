Премьер Бельгии хочет, чтобы ЕС взял паузу в вопросе новых санкций против РФ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что после шестого пакета санкций против РФ ЕС должен взять паузу во введении новых ограничений.

Об этом он сказал во вторник перед началом встречи в рамках двухдневного саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, что пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее", - сказал де Кроо, отвечая на вопрос о возможном седьмом пакете санкций и вероятном запрете российского газа.

"Поэтому это важный шаг. Давайте остановимся на минуту и ​​посмотрим на его влияние", - добавил он, отметив, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которую никто не верил.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что страны ЕС выразили готовность начать подготовку седьмого пакета санкций против России, как только будет утвержден шестой пакет.

Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление нескольких государств-скептиков и принял политическое решение о внедрении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.