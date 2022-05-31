Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 13:52
Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна
Володимир Путін і Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції б'ють по російському народу, а не керівництву РФ, він звинуватив Захід у ненависті до росіян, але не згадав, що санкціями світ реагує на війну Росії проти України.

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "У нескінченному танго економічних санкцій проти Росії якось загубилося питання, а на кого вони таки спрямовані. Кого таки хотіли покарати їхні автори?

Реклама:

Президента, політичне та військове керівництво країни? Ні. Це очевидно. І це визнають їхні творці. Ніхто з нас не має іноземного майна, рахунків та значних інтересів за кордоном. Ми не їздимо туди відпочивати та працювати.

Великий бізнес із Росії? Так, вони, звісно, зазнали значних за сумами втрат. Втратили закордонне майно. Але зізнаємося чесно: для них ці конфіскації зовсім не фатальні. Вони й так проживуть. У них і в Росії багато чого залишилося. Цього вистачить і їм самим, і їхнім нащадкам.

Тоді – проти кого це все? Висновок напрошується огидний – ці санкції спрямовані саме проти народу Росії. І що б не бурмотіли американські та європейські діди й бабки, що ми караємо ваших начальників, а вас, звичайних громадян, любимо – це брехня чистої води".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Медведєв заявив, що арешт активів Центрального банку Росії та інших державних активів спрямований на те, щоб "зробити гірше економіці, вдарити по рублю, збільшити інфляцію та розкрутити ціни в магазинах, а значить, опустити рівень життя звичайного росіянина".

Ембарго на купівлю нафти і газу з Росії, за його словами, - те саме: "зменшити доходи бюджету і змусити державу відмовитися від соціальних зобов'язань, включаючи індексацію доходів, вдарити по платнику податків у місті та селі".

Медведєв додав, що заборона на польоти російських літаків, на поїздки росіян до багатьох країн, заборона використання платіжних інструментів – теж спрямовані "проти звичайних громадян, щоб саме їм зробити неприємно".

Пряма мова: "Вони нас усіх ненавидять! В основі цих рішень ненависть до Росії – до росіян, всіх її жителів. Ненависть до нашої культури. Звідси скасування Толстого, Чехова, Чайковського та Шостаковича. Ненависть до нашої релігії. Звідси бажання розгромити Російську православну церкву та запровадити санкції проти її патріарха.

І так було майже завжди. І в період Олександра Невського. І в Смутні часи. І під час Вітчизняної війни 1812 року. І звичайно, у XX столітті, коли СРСР постійно жив під численними санкціями. Я вже не кажу, що західний світ наприкінці тридцятих хотів, щоб Союз згинув у сутичці з Гітлером.

Ця ненависть огидна та ірраціональна. Але це не означає, що ми маємо змиритися з нею. Просто потрібно зробити всі необхідні висновки на майбутнє. Пам'ятати про таке ставлення до нас. І не прощати тих, хто ненавидить нас. Ніколи".

Чому це важливо: Дмитро Медведєв так і не визнав, що санкції – це результат політики Володимира Путіна та його команди, результат загарбницьких дій росіян. Більше того, він підбурює своїх співвітчизників ненавидіти демократичний світ замість того, щоб пропонувати припинити війну проти України.

Теми: РосіясанкціїМедведєввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський
Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: