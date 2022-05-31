Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції б'ють по російському народу, а не керівництву РФ, він звинуватив Захід у ненависті до росіян, але не згадав, що санкціями світ реагує на війну Росії проти України.

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Пряма мова: "У нескінченному танго економічних санкцій проти Росії якось загубилося питання, а на кого вони таки спрямовані. Кого таки хотіли покарати їхні автори?

Президента, політичне та військове керівництво країни? Ні. Це очевидно. І це визнають їхні творці. Ніхто з нас не має іноземного майна, рахунків та значних інтересів за кордоном. Ми не їздимо туди відпочивати та працювати.

Великий бізнес із Росії? Так, вони, звісно, зазнали значних за сумами втрат. Втратили закордонне майно. Але зізнаємося чесно: для них ці конфіскації зовсім не фатальні. Вони й так проживуть. У них і в Росії багато чого залишилося. Цього вистачить і їм самим, і їхнім нащадкам.

Тоді – проти кого це все? Висновок напрошується огидний – ці санкції спрямовані саме проти народу Росії. І що б не бурмотіли американські та європейські діди й бабки, що ми караємо ваших начальників, а вас, звичайних громадян, любимо – це брехня чистої води".

Деталі: Медведєв заявив, що арешт активів Центрального банку Росії та інших державних активів спрямований на те, щоб "зробити гірше економіці, вдарити по рублю, збільшити інфляцію та розкрутити ціни в магазинах, а значить, опустити рівень життя звичайного росіянина".

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Ембарго на купівлю нафти і газу з Росії, за його словами, - те саме: "зменшити доходи бюджету і змусити державу відмовитися від соціальних зобов'язань, включаючи індексацію доходів, вдарити по платнику податків у місті та селі".

Медведєв додав, що заборона на польоти російських літаків, на поїздки росіян до багатьох країн, заборона використання платіжних інструментів – теж спрямовані "проти звичайних громадян, щоб саме їм зробити неприємно".

Пряма мова: "Вони нас усіх ненавидять! В основі цих рішень ненависть до Росії – до росіян, всіх її жителів. Ненависть до нашої культури. Звідси скасування Толстого, Чехова, Чайковського та Шостаковича. Ненависть до нашої релігії. Звідси бажання розгромити Російську православну церкву та запровадити санкції проти її патріарха.

І так було майже завжди. І в період Олександра Невського. І в Смутні часи. І під час Вітчизняної війни 1812 року. І звичайно, у XX столітті, коли СРСР постійно жив під численними санкціями. Я вже не кажу, що західний світ наприкінці тридцятих хотів, щоб Союз згинув у сутичці з Гітлером.

Ця ненависть огидна та ірраціональна. Але це не означає, що ми маємо змиритися з нею. Просто потрібно зробити всі необхідні висновки на майбутнє. Пам'ятати про таке ставлення до нас. І не прощати тих, хто ненавидить нас. Ніколи".

Чому це важливо: Дмитро Медведєв так і не визнав, що санкції – це результат політики Володимира Путіна та його команди, результат загарбницьких дій росіян. Більше того, він підбурює своїх співвітчизників ненавидіти демократичний світ замість того, щоб пропонувати припинити війну проти України.