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Медведев о санкциях против России: Эта ненависть омерзительна и иррациональна

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 13:52
Медведев о санкциях против России: Эта ненависть омерзительна и иррациональна
Владимир Путин и Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции бьют по российскому народу, а не по руководству РФ, он обвинил Запад в ненависти к россиянам, но не упомянул, что санкциями мир реагирует на войну России против Украины.

Источник: Дмитрий Медведев в Telegram

Прямая речь: "В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы?

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Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать.

Крупный бизнес из России? Да, они, конечно, понесли значительные по суммам издержки. Лишились заграничного имущества. Но признаемся по-честному: для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам. 

Тогда – против кого это всё? Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды".

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Детали: Медведев заявил, что арест активов Центрального банка России и иных государственных активов направлен на то, чтобы "сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина". 

Эмбарго на покупку нефти и газа из России, по его словам, – то же: "уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов, ударить по налогоплательщику в городе и деревне". 

Медведев добавил, что запрет на полеты российских самолетов, на поездки россиян во многие страны, запрет на использование платежных инструментов – тоже направлены "против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно". 

Прямая речь: "Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против её патриарха. 

И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером.

Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда".

Почему это важно: Дмитрий Медведев так и не признал, что санкции – это результат политики Владимира Путина и его команды, результат захватнических действий россиян. Более того, он настраивает своих соотечественников ненавидеть демократический мир вместо того, чтобы предлагать прекратить войну против Украины.

Темы: РосcиясанкцииМедведеввойна
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