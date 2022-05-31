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У Європарламенті розкритикували компроміс ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 13:56

Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго як недостатній крок проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel Online

Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.

"Напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал", – заявив він.

ЄС має бути "амбіційнішим, але це крок у правильному напрямку", - написав у Twitter лідер консервативної групи ЄНП Манфред Вебер (ХСС). 

Віцепрезидентка Європарламенту, депутатка від Вільної демократичної партії Нікола Бер заявила, що 27 главам держав та урядів "не вдалося зробити великий стрибок".

"Через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань", - зазначила вона.

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Євродепутат соціал-демократ Єнс Гаєр привітав угоду, але розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за довгий опір нафтовому ембарго.

За його словами, той факт, що Орбан тепер домігся виключення для постачання через трубопровід, "завдає шкоди послідовній лінії проти російської агресії".

В Офісі президента України заявили, що останні санкції ЄС проти Росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, недостатні, а темпи санкцій досі були занадто повільними.

Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Теми: ЄСсанкціїнафтаРосія
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