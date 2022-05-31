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У Європарламенті розкритикували компроміс ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 13:56

Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго як недостатній крок проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel Online

Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.

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"Напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал", – заявив він.

ЄС має бути "амбіційнішим, але це крок у правильному напрямку", - написав у Twitter лідер консервативної групи ЄНП Манфред Вебер (ХСС). 

Віцепрезидентка Європарламенту, депутатка від Вільної демократичної партії Нікола Бер заявила, що 27 главам держав та урядів "не вдалося зробити великий стрибок".

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"Через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань", - зазначила вона.

Євродепутат соціал-демократ Єнс Гаєр привітав угоду, але розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за довгий опір нафтовому ембарго.

За його словами, той факт, що Орбан тепер домігся виключення для постачання через трубопровід, "завдає шкоди послідовній лінії проти російської агресії".

В Офісі президента України заявили, що останні санкції ЄС проти Росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, недостатні, а темпи санкцій досі були занадто повільними.

Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Теми: ЄСсанкціїнафтаРосія
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