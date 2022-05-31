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В Европарламенте раскритиковали компромисс ЕС по нефтяному эмбарго против России

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 13:56

Члены Европарламента раскритиковали компромисс стран ЕС по нефтяному эмбарго как недостаточный шаг против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel Online.

Евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен заявил об абсолютном разочаровании тем, что из-под эмбарго вывели нефтеснабжение через трубопроводы.

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"Полупродуманные санкции дают России роковой сигнал", – заявил он.

ЕС должен быть более "амбициозным, но это шаг в правильном направлении", - написал в Twitter лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер (ХСС).

Вице-президент Европарламента, депутат от Свободной демократической партии Никола Бер заявила, что 27 главам государств и правительств "не удалось совершить большой скачок".

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"Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий", - отметила она.

Евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение, но раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за долгое сопротивление нефтяному эмбарго.

По его словам, тот факт, что Орбан теперь добился исключения для поставки через трубопровод, "наносит ущерб последовательной линии против российской агрессии".

В Офисе президента Украины заявили, что последние санкции ЕС против России, запрещающие большинство импорта ее нефти, недостаточны, а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.

Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Темы: ЕСсанкциинефтьРосcия
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