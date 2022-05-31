Лукашенко рассказал подробности своей невидимой "спецоперации КГБ" в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что КГБ РБ "без единого выстрела" провела "специальную операцию в Украине по освобождению белорусских граждан" и раздал награды за ее проведение.

Источник: госинформагентство БелТА, ТГ-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи…

Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела.

По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это случились. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок".

Что предшествовало: 7 апреля Лукашенко заявил, что провел на территории Украины специальную операцию "по освобождению белорусов".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили".

Напомним: На границе в пределах Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси и находившийся в них груз.