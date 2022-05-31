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СБУ виявила агітатора за РФ на заводі "Укроборонпрому" і 5 тисяч колаборантів

Олена РощінаВівторок, 31 травня 2022, 14:42

Служба безпеки України рапортує про викриття російських агентів та колаборантів на території України.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Київська обласна прокуратура

Деталі: З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тисяч колаборантів. 

Серед останніх затриманих був співробітник одного з оборонних підприємств у Києві, якого контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила на агітації на користь РФ.

За словами Дехтяренка, працівник оборонного підприємства публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово просив президента РФ надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності.

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В свою чергу прокуратура Київщини уточнює, що підозру оголошено провідному інженеру-конструктору ДП "Антонов".

За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року цей мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. 

"Не має такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правде"  - такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний. 

До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом. Зловмисник проживав у Києві за підробленими документами та координував свої дії з одним із ідеологів, наближених до Кремля.

На Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі.

У Луганській області за матеріалами СБУ до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої "лнр", яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.

У Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Теми: СБУколабораціяРосіявійна
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