СБУ обнаружила агитатора за РФ на заводе "Укроборонпрома" и 5 тысяч коллаборантов

Служба безопасности Украины рапортует о разоблачении российских агентов и коллаборантов на территории Украины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Киевская областная прокуратура

Детали: С начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тысяч коллаборантов.

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Среди последних задержанных был сотрудник одного из оборонных предприятий в Киеве, которого контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила на агитации в пользу РФ.

По словам Дехтяренко, работник оборонного предприятия публично оправдывал военные преступления оккупантов и призывал коллег поддержать армию врага. Чиновник неоднократно просил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению.

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В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности.

В свою очередь прокуратура Киевщины уточняет, что подозрение объявлено ведущему инженеру-конструктору ГП "Антонов".

По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 этот житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам.

"Не имеет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" - такие мессенджеры пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который призывал киевлян сотрудничать с врагом. Злоумышленник проживал в Киеве по поддельным документам и координировал свои действия с одним из идеологов, приближенных к Кремлю.

В Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, которая разведывала позиции ВСУ на восточном фронте. Один агент задержан в Славянске, другой - в Краматорском районе.

В Луганской области по материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены два командирова так называемой "ЛНР", которых захватили в плен под Северодонецком.

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.