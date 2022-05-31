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У Радбезі Путіна переконують, що Польща "переходить до захоплення" України

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 15:23
У Радбезі Путіна переконують, що Польща переходить до захоплення України
Микола Патрушев, фото РИА Новости

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Про це він сказав у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжжі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Він заявив, що партнери "київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі. 

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"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев.

За його словами, це підтвердив візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що "незабаром польсько-український кордон перестане існувати".

Раніше у травні Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між цими двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.

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Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України".

Раніше у Росії придумали сценарій, за яким Польща у змові зі США захоплює Західну Україну.

Нагадаємо, під час візиту президента Анджея Дуди до Києва Володимир Зеленський повідомив про наміри спростити перетин кордону між Україною і Польщею. 

Докладніше - у матеріалі Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном.

Теми: РосіявійнаУкраїнаПольща
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