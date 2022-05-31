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У Радбезі Путіна переконують, що Польща "переходить до захоплення" України

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 15:23
Микола Патрушев, фото РИА Новости

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Про це він сказав у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжжі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Він заявив, що партнери "київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі. 

"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев.

За його словами, це підтвердив візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що "незабаром польсько-український кордон перестане існувати".

Раніше у травні Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між цими двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.

Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України".

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Раніше у Росії придумали сценарій, за яким Польща у змові зі США захоплює Західну Україну.

Нагадаємо, під час візиту президента Анджея Дуди до Києва Володимир Зеленський повідомив про наміри спростити перетин кордону між Україною і Польщею. 

Докладніше - у матеріалі Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном.

Теми: РосіявійнаУкраїнаПольща
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