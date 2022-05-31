Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Совбезе Путина убеждают, что Польша "переходит к захвату" Украины

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 15:23
В Совбезе Путина убеждают, что Польша переходит к захвату Украины
Николай Патрушев, фото РИА Новости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Об этом он сказал во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Он заявил, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.

Реклама:

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.

По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между двумя странами должна объединять, а не разделять.

ВИДЕО ДНЯ

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины".

Ранее в России придумали сценарий, по которому Польша в сговоре с США захватывает Западную Украину.

Напомним, во время визита президента Анджея Дуды в Киев Владимир Зеленский сообщил о намерениях упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

Более подробно - в материале Приближение к Шенгену: что даст Украине совместный с Польшей контроль над границей.

Темы: РосcиявойнаУкраинаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Лукашенко рассказал подробности своей невидимой "спецоперации КГБ" в Украине
Данилов: Только бой покажет, сможем ли отбить новую атаку из Беларуси
Лавров заявил, что россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты
"Уникальная операция": разведчики показали, как доставляли оружие на Азовсталь
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: