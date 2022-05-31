В Совбезе Путина убеждают, что Польша "переходит к захвату" Украины

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Об этом он сказал во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Он заявил, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.

Реклама:

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.

По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между двумя странами должна объединять, а не разделять.

ВИДЕО ДНЯ

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины".

Ранее в России придумали сценарий, по которому Польша в сговоре с США захватывает Западную Украину.

Напомним, во время визита президента Анджея Дуды в Киев Владимир Зеленский сообщил о намерениях упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

Более подробно - в материале Приближение к Шенгену: что даст Украине совместный с Польшей контроль над границей.