В Естонії заарештували росіянина, який спробував вивезти до РФ дрони для російської армії

В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством - Росії та Естонії - за підтримку російської агресії та спробу вивезти до РФ дрони для російської армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному Twitter поліції.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", - заявили у поліції.

Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар’ю за запитом прокуратури заарештував його.

У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.

Нагадаємо, на початку травня Естонія з міркувань безпеки позбавила права на проживання і видворила двох координаторів проросійських акцій.