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В Естонії заарештували росіянина, який спробував вивезти до РФ дрони для російської армії

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 15:50

В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством - Росії та Естонії - за підтримку російської агресії та спробу вивезти до РФ дрони для російської армії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному Twitter поліції.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", - заявили у поліції.

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Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар’ю за запитом прокуратури заарештував його. 

У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.  

Нагадаємо, на початку травня Естонія з міркувань безпеки позбавила права на проживання і видворила двох координаторів проросійських акцій.

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Теми: ЕстоніяРосіяармія
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