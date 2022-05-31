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В Эстонии арестовали россиянина, попытавшегося вывезти в РФ дроны для российской армии

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 15:50

В Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством – России и Эстонии – за поддержку российской агрессии и попытку вывезти в РФ дроны для российской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном Twitter полиции.

"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание о поддержке российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих положений", – заявили в полиции.

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Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.

В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для российской армии также подпадает под статью.

Напомним, в начале мая Эстония по соображениям безопасности лишила права на жительство и выдворила двух координаторов пророссийских акций.

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Темы: ЭстонияРосcияармия
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