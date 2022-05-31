Щодня в Україні вчиняється 200-300 воєнних злочинів - Венедіктова

Генпрокурорка Ірини Венедіктова в Гаазі наголосила, що судовий фронт є дуже важливим, адже щодня в Україні вчиняється близько кількасот воєнних злочинів.

Джерело: Венедіктова, яку цитує "Укрінформ", Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Щодня в Україні вчиняється близько 200 – 300 воєнних злочинів… Це жорстока війна. Ми не маємо доступу до окуповнаних територій, але я сподіваюся, що завдяки міжнародним колегам ми зможемо досягти справедливості".

Деталі: 31 травня у Гаазі відбулася спільна пресконференція прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та генпрокурора України Ірини Венедіктової.

Генпрокурорка наголосила, що в Україні постійно ведуться бойові дії.

ОГП повідомляє, що до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні приєдналися ще Естонія, Латвія і Словаччина.