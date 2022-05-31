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Ежедневно в Украине совершается 200-300 военных преступлений - Венедиктова

Валентина РоманенкоВторник, 31 мая 2022, 16:59

Генпрокурор Ирины Венедиктова в Гааге подчеркнула, что судебный фронт очень важен, ведь ежедневно в Украине совершается около нескольких сотен военных преступлений.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Укринформ", Офис генпрокурора

Прямая речь: "Ежедневно в Украине совершается около 200 – 300 военных преступлений… Это жестокая война. У нас нет доступа к оккупированным территориям, но я надеюсь, что благодаря международным коллегам мы сможем достичь справедливости".

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Детали: 31 мая в Гааге состоялась совместная пресс-конференция прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор подчеркнула, что в Украине ежедневно ведутся боевые действия.

ОГП сообщает также, что к Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине присоединились еще Эстония, Латвия и Словакия.

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Темы: войнаРосcияОфис генпрокурора
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