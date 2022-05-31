Ежедневно в Украине совершается 200-300 военных преступлений - Венедиктова

Генпрокурор Ирины Венедиктова в Гааге подчеркнула, что судебный фронт очень важен, ведь ежедневно в Украине совершается около нескольких сотен военных преступлений.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Укринформ", Офис генпрокурора

Прямая речь: "Ежедневно в Украине совершается около 200 – 300 военных преступлений… Это жестокая война. У нас нет доступа к оккупированным территориям, но я надеюсь, что благодаря международным коллегам мы сможем достичь справедливости".

Реклама:

Детали: 31 мая в Гааге состоялась совместная пресс-конференция прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор подчеркнула, что в Украине ежедневно ведутся боевые действия.

ОГП сообщает также, что к Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине присоединились еще Эстония, Латвия и Словакия.