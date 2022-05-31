Харків: з-під завалів обстріляного в лютому будинку дістали тіла 4 людей

Рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих з-під завалів 16-поверхового будинку в Індустріальному районі Харкова.

Джерело: головне управління ДСНС України у Харківській області, Суспільне

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Дослівно: "Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова.

Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків".

Деталі: Як повідомляє Суспільне з посиланням на речника обласної ДСНС Євгена Василенка, російська ракета влучила у будинок 28 лютого. Були зруйновані одразу шість квартир з 16 по 14 поверхи.