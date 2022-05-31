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Харьков: из-под завалов обстрелянного в феврале дома извлекли тела 4 человек

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 17:05
Харьков: из-под завалов обстрелянного в феврале дома извлекли тела 4 человек
разрушенный дом в Харькове, фото ГСЧС

Спасатели извлекли тела четырех погибших из-под завалов 16-этажного дома в Индустриальном районе Харькова.

Источник: главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Суспільне

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Дословно: "Сегодня, 31 мая сотрудники ГСЧС продолжали проводить аварийно-спасательные работы и разбор завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме в Индустриальном районе города Харькова.

Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела 2-х погибших: мужчины и женщины. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин".

Детали: Как сообщает Суспільне со ссылкой на представителя областной ГСЧС Евгения Василенко, российская ракета попала в здание 28 февраля. Было разрушено сразу шесть квартир с 16 по 14 этажи.

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Темы: ХарьковГСЧС
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