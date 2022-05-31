Киянин організував схему перевправлення призовників до Молдови за $9000

Силовики викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба України, поліція Одещини

Деталі: Правопорушник обіцяв чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років, які шукали вихід, щоб не йти служити, безперешкодне переправлення до Молдови через пункти пропуску в Одеській області.

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Охоронці кордону встановили, що протиправну діяльність налагодив 35-річний мешканець Києва. Свої "послуги" ділок оцінив у 9000 доларів США.

Правоохоронці спіймали зловмисника "на гарячому" в Києві під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4500 доларів США.

Горе-переправнику оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.