Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киянин організував схему перевправлення призовників до Молдови за $9000

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 17:43
фото ДПСУ

Силовики викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба України, поліція Одещини

Деталі: Правопорушник обіцяв чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років, які шукали вихід, щоб не йти служити, безперешкодне переправлення до Молдови через пункти пропуску в Одеській області.

Охоронці кордону встановили, що протиправну діяльність налагодив 35-річний мешканець Києва. Свої "послуги" ділок оцінив у 9000 доларів США.

Правоохоронці спіймали зловмисника "на гарячому" в Києві під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4500 доларів США.

Горе-переправнику оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиївПрикордонна службаполіція
Головне сьогодні

ЄС заборонить страхування кораблів, що транспортують російську нафту – WSJ

В Запоріжжі теж прибирають захисні споруди. В міськраді пояснили, чому

Луганщина: окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, у місті бої

Всі великі країни ЄС, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ - Драгі

"Газпром" зупиняє поставки газу в Данію та німецькі поставки Shell

Зеленський: Якщо деокупація коштуватиме десятки тисяч життів, ми почекаємо на зброю

Усі новини...
Київ
Нова посол США відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля
Пляжний сезон у Києві поки не відкриватимуть: шукатимуть вибухівку
Посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва
Останні новини
23:45
Дитячий омбудсмен Польщі запускає гарячу лінію для українців
23:35
Арешт активів Татнафти, самоембарго Газпрому: підсумки дня в економіці
23:23
Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю
22:56
Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині
22:54
ЄС заборонить страхування кораблів, що транспортують російську нафту – WSJ
22:51
Зеленський звернувся до тих, хто вказує, як треба воювати: дивіться на весь фронт
22:39
Зеленський: Щойно запрацює 6-й пакет санкцій, почнемо готувати 7-й
22:27
У Росії заявили, що хочуть припинити "громадянську війну" в Україні
22:24
В Запоріжжі теж прибирають захисні споруди. В міськраді пояснили, чому
21:58
Нідерланди не повністю втратили поставки газу з РФ - ЗМІ
Усі новини...