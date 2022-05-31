Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Киянин організував схему перевправлення призовників до Молдови за $9000

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 17:43
Киянин організував схему перевправлення призовників до Молдови за $9000
фото ДПСУ

Силовики викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба України, поліція Одещини

Деталі: Правопорушник обіцяв чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років, які шукали вихід, щоб не йти служити, безперешкодне переправлення до Молдови через пункти пропуску в Одеській області.

Реклама:

Охоронці кордону встановили, що протиправну діяльність налагодив 35-річний мешканець Києва. Свої "послуги" ділок оцінив у 9000 доларів США.

Правоохоронці спіймали зловмисника "на гарячому" в Києві під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4500 доларів США.

Горе-переправнику оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КиївПрикордонна службаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: