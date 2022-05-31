Киевлянин организовал схему переправки призывников в Молдову за $9000

Силовики разоблачили киевлянина, организовавшего незаконную переправку потенциальных призывников через государственную границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, полиция Одесщины

Детали: Правонарушитель обещал мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые искали выход, чтобы не идти служить, беспрепятственную переправку в Молдову через пункты пропуска в Одесской области.

Охранники границы установили, что противоправную деятельность наладил 35-летний житель Киева. Свои "услуги" делец оценил в 9000 долларов США.

Правоохранители поймали злоумышленника с поличным в Киеве при получении части неправомерной выгоды в сумме 4500 долларов США.

Горе-переправщику объявлено подозрение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.