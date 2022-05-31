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Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 18:27
Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы подождем оружия
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

Источник: Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, видео которого публикует Офис президента

Прямая речь: "Мы не привязываемся к дате деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деокупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей... Эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете".

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Детали: Президент подчеркнул, что на востоке украинским военным "сложно из-за недостатка количества соответствующего оружия".

"Ситуация сложная на востоке из-за того, что там сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований, батальонов как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", – отметил Зеленский.

В то же время он заверил, что Украина будет деоккупировать всю территорию, которая принадлежит ей исторически и по всем международным законам.

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Темы: Зеленскийдеоккупациявойнаоружие
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