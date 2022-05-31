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Росіяни готуються поновити наступ у напрямку Ізюма та Слов’янська – Генштаб

Мазуренко Альона Вівторок, 31 травня 2022, 18:43
фото: генштаб

Російські окупанти готуються поновити наступ в напрямках Ізюма в Харківській області та Слов’янська, Сіверська і Райгородка в Донецькій області. 

Джерело: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Основні зусилля збройні сили Білорусі зосередили на посиленні охорони держкордону.

У Білорусі зняли з баз перебування танки та БМП. Не виключається їх подальша передача Росії.

На Сіверському напрямку, щоб недопустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ.

Крім того, росіяни здійснили ракетний авіаційний удар по підрозділах українських військ на Сумщині з літаків Су-30СМ.

Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

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На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони України.

Окупанти готуються до відновлення наступу в напрямках Ізюма та Слов’янська.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони. Також окупанти готуються до наступу в напрямку Сіверська та Райгородка.

На Курахівському напрямку противник здійснював вогневе ураження українських військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках окупанти продовжують обстріли з метою сковування дій військ України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Окупанти завдали авіаударів із залученням авіації в районі н.п. Давидів Брід, що на Херсонщині.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі росіян продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Російський фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр", перебуває в бойовій готовності.

У Генштабі додають, що ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони.

Теми: ГенштабвійнаокупаціяРосія
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