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Россияне готовятся возобновить наступление в направлении Изюма и Славянска – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 31 мая 2022, 18:43
Россияне готовятся возобновить наступление в направлении Изюма и Славянска – Генштаб
фото: генштаб

Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в направлениях Изюма в Харьковской области и Славянска, Северска и Райгородка в Донецкой области.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны госграницы.

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В Беларуси сняли с баз пребывания танки и БМП. Не исключается, что их передадут России.

На Северском направлении, чтобы не допустить переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ.

Кроме того, россияне нанесли ракетный авиаудар по подразделениям украинских войск в Сумской области из самолетов Су-30СМ.

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Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижение подразделений сил обороны Украины.

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны. Также оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска и Райгородка.

На Кураховском направлении противник производил огненное поражение украинских войск с применением артиллерии.

В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий войск Украины и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск. Оккупанты нанесли авиаудары с привлечением авиации в районе н.п. Давидов Брид Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли россиян продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Российский фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр", находится в боевой готовности.

В Генштабе добавляют, что враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.

Темы: ГенштабвойнаоккупацияРосcия
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