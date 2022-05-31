Россияне готовятся возобновить наступление в направлении Изюма и Славянска – Генштаб
Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в направлениях Изюма в Харьковской области и Славянска, Северска и Райгородка в Донецкой области.
Источник: Генштаб
Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны госграницы.
В Беларуси сняли с баз пребывания танки и БМП. Не исключается, что их передадут России.
На Северском направлении, чтобы не допустить переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ.
Кроме того, россияне нанесли ракетный авиаудар по подразделениям украинских войск в Сумской области из самолетов Су-30СМ.
Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижение подразделений сил обороны Украины.
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.
Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны. Также оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска и Райгородка.
На Кураховском направлении противник производил огненное поражение украинских войск с применением артиллерии.
В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий войск Украины и недопущения их переброски на другие направления.
На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск. Оккупанты нанесли авиаудары с привлечением авиации в районе н.п. Давидов Брид Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли россиян продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Российский фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр", находится в боевой готовности.
В Генштабе добавляют, что враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.