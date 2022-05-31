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ЄС запровадить санкції проти 80 російських олігархів - Макрон

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 19:31

Шостий пакет санкцій Європейського союзу передбачає обмеження щодо десятків російських олігархів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС, пише "Європейська правда".

"Ми прийняли рішення щодо шостого пакету санкцій, який надзвичайно важливий, оскільки він дозволяє ввести санкції проти 80 олігархів, щодо трьох телеканалів, відключити від SWIFT головний російський банк "Сбербанк" і ввести обмеження на нафту", - сказав Макрон.

За його словами, очікується, що до кінця року ЄС відмовиться від 92% російської нафти, що імпортується.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті ухвалили політичне про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Юридично воно має бути затверджене у середу-четвер.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту.

Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

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Про підсумки саміту дивіться нове відео "Європейської правди" - Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирилл: саміт ЄС, що став переможним для України

Теми: ЄСолігархиМакрон
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