ЕС введет санкции против 80 российских олигархов - Макрон

Шестой пакет санкций Европейского союза предусматривает ограничения в отношении десятков российских олигархов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли решение относительно шестого пакета санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк "Сбербанк и ввести ограничения на нефть", - сказал Макрон.

По его словам, ожидается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.

Напомним, лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России. Юридически решение будет утверждено в среду-четверг.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти.

Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтефе эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

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