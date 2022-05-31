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США нададуть Україні РСЗВ, здатні вражати цілі на відстані у понад 64 км — WSJ

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 19:48

Адміністрація президента США планує надати Україні ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

У РСЗВ, яку США планують відправити, дальність дії приблизно вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, вже наданих Україні.

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Минулого тижня офіційні особи США заявили, що Білий дім близький до рішення про те, які системи надати Києву, але не назвали конкретної зброї, яка буде відправлена.

У понеділок увечері офіційні особи заявили, що мета відправлення реактивної системи залпового вогню — або GMLRS — полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України проти російських військ, що вторглися на Донбас, не дозволяючи Києву розширити війну в глиб території Росії.

РСЗВ, що розглядаються для постачання, мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична ракетна система, яка може долати відстань майже у 300 км і яку адміністрація США не включає до свого наступного пакета озброєнь для України.

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Невідомо скільки систем GMLRS поставлять США. Один чиновник сказав, що вони можуть прибути до України протягом кількох тижнів. Навчання їх використання почнеться швидко і займе щонайменше 10 днів.

Ракети будуть встановлені на колісній пусковій установці, яка називається High Mobility Artillery Rocket System.

Очікується, що адміністрація оголосить про своє рішення цього тижня.

Раніше президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

Теми: СШАзброя
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