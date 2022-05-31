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США предоставят Украине РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 64 км - WSJ

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 19:48

Администрация президента США планирует предоставить Украине ракетные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии более 64 километров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

У РСЗО, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, уже предоставленных Украине.

На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Белый дом близок к решению о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.

В понедельник вечером официальные лица заявили, что цель отправки реактивной системы залпового огня — или GMLRS — состоит в том, чтобы усилить огневую мощь Украины против российских войск, вторгшихся на Донбасс, не позволяя Киеву расширить войну вглубь территории России.

Рассматриваемые РСЗО имеют гораздо меньшую дальность действия, чем армейская тактическая ракетная система, которая может преодолевать расстояние почти 300 км и которую администрация не включает в свой следующий пакет вооружений для Украины.

Неизвестно, сколько ракет GMLRS поставят США. Один чиновник сказал, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель. Обучение их использованию начнется быстро и займет не менее 10 дней.

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Ракеты будут установлены на колесной пусковой установке, которая называется High Mobility Artillery Rocket System.

Ожидается, что администрация объявит о своем решении на этой неделе.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Темы: СШАоружие
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