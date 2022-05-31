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Всі великі країни ЄС, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ - Драгі

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 20:13
Всі великі країни ЄС, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ - Драгі
Маріо Драгі 31 травня 2022 року, фото Anadolu Agency via Getty Images

Усі великі країни Європейського союзу, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту ЄС, пише "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Проти статусу кандидата заперечують майже всі великі держави ЄС, я сказав би, всі, крім Італії", - сказав Драгі.

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За його словами, рішення про надання статусу кандидата наразі непередбачуване через протидію цих країн.

"Проте не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС. І мені здається, що Єврокомісія теж згодна з цією точкою зору", - додав Драгі.

Раніше прем’єр Словенії Янез Янша, який завершує роботу на посаді, сказав, що в ЄС є розбіжності щодо розширення блоку, і є країни, які хотіли б тримати країни-аспіранти за його межами якомога довше.

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Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що те, що Україна досі залишалася поза межами ЄС, зіграло свою роль у реваншистських настроях Росії, і без розширення ЄС ця ситуація може повторитися.

Дивіться нове відео "Європейської правди" - Новий виклик для України: статус кандидата у ЄС можуть затримати. Що відбувається, і чому?

Теми: ІталіяЄС
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