Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 20:13
Марио Драги 31 мая 2022 года, фото Anadolu Agency via Getty Images

Все крупные страны Европейского союза, кроме Италии, против предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Против статуса кандидата возражают почти все крупные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии", - сказала Драги.

По его словам, решение о предоставлении статуса кандидата в настоящее время непредсказуемо из-за противодействия этих стран.

"Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС. И мне кажется, что Еврокомиссия тоже согласна с этой точкой зрения", - добавил Драги.

Ранее премьер Словении Янез Янша, завершающий работу в должности, сказал, что в ЕС есть разногласия по поводу расширения блока, и есть страны, которые хотели бы держать страны-аспиранты за его пределами как можно дольше.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что то, что Украина до сих пор оставалась вне ЕС, сыграло свою роль в реваншистских настроениях России, и без расширения ЕС эта ситуация может повториться.

Смотрите новое видео "Европейской правды" Новый вызов для Украины: статус кандидата в ЕС могут задержать. Что происходит и почему?

Темы: ИталияЕС
Главное сегодня

Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие

ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

Луганщина: оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, в городе бои

Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

Все новости...
Италия
Зеленский поговорил с премьером Италии о путях предотвращения продовольственного кризиса
Путин открыто торгуется с ЕС: обещает поставки зерна в обмен на снятие санкций
"Недостойны": Италия лишила государственных наград премьера РФ и главу банка ВТБ
Последние новости
05:37
Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"
05:00
Зеленский: Украина просит дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России
04:15
WSJ: В ОПЕК подумывают исключить Россию из соглашения по нефти
03:25
ISW: Россия сконцентрировалась на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине
02:40
Вилкул: Россияне минируют побережье Ингульца и усиливают оборону
02:15
Из-за нападения РФ на Украину погибли более 4 тысяч гражданских — данные ООН
01:30
NYT: В Белом доме нет единой позиции, можно ли конфисковывать российские активы
00:30
Изюмское направление: Военные сбили российский вертолет "Аллигатор"
23:45
Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев
23:35
Арест активов Татнефти, самоэмбарго Газпрома: итоги дня в экономике
Все новости...