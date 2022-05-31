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Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 20:13
Все крупные страны ЕС, кроме Италии, против статуса кандидата на вступление для Украины - Драги
Марио Драги 31 мая 2022 года, фото Anadolu Agency via Getty Images

Все крупные страны Европейского союза, кроме Италии, против предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита ЕС, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Против статуса кандидата возражают почти все крупные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии", - сказала Драги.

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По его словам, решение о предоставлении статуса кандидата в настоящее время непредсказуемо из-за противодействия этих стран.

"Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС. И мне кажется, что Еврокомиссия тоже согласна с этой точкой зрения", - добавил Драги.

Ранее премьер Словении Янез Янша, завершающий работу в должности, сказал, что в ЕС есть разногласия по поводу расширения блока, и есть страны, которые хотели бы держать страны-аспиранты за его пределами как можно дольше.

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Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что то, что Украина до сих пор оставалась вне ЕС, сыграло свою роль в реваншистских настроениях России, и без расширения ЕС эта ситуация может повториться.

Смотрите новое видео "Европейской правды" Новый вызов для Украины: статус кандидата в ЕС могут задержать. Что происходит и почему?

Темы: ИталияЕС
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