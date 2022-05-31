За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

31 мая в результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Источник: глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.