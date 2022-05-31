Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

Алена МазуренкоВторник, 31 мая 2022, 20:28
За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

31 мая в результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Источник: глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения".

Реклама:

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьоккупациявойнаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: