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Нідерланди не повністю втратили поставки газу з РФ - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 21:58

Попри припинення "Газпромом" постачання провідному газовому трейдеру у Нідерландах Gasterra, деякі інші компанії напевно продовжують отримувати російський газ - прямо або опосередковано.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Хоча Gasterra припинила отримувати газ, це не вплине на контракти з "Газпромом" інших компаній, які закуповують газ і продають його у Нідерландах чи в інші країни Європи.

Так, наприклад, у Нідерландах працюють дві великі німецькі компанії, які купують газ у "Газпрому" - Uniper та RWE, про які відомо, що вони погодилися платити "Газпрому" за новою схемою; нідерландська компанія Eneco співпрацює з Wingas - дочірньою компанією "Газпрому", а нідерландська Essent - з німецькою Eon, у поставках від якої може бути і російський газ. 

У Міністерстві економіки й довкілля прокоментували, що точно не відомо, які компанії мають контракти з "Газпромом" і які обсяги закуповують, та які обсяги продовжують надходити в країну після останнього рішення. 

Представники газового ринку зазначають, що відколи газ перекупили перший раз, стає дуже складно встановити його початкове походження.

Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову виконувати вимогу Росії про оплату у рублях. Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі - Фінляндія, останніми - нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, "Газпром" припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.

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Теми: НідерландиРосіягаз
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