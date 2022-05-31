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Нидерланды не полностью потеряли поставки газа из РФ - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 21:58

Несмотря на прекращение "Газпромом" поставок ведущему газовому трейдеру в Нидерландах Gasterra, некоторые другие компании скорее всего продолжают получать российский газ - прямо или через посредников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Хотя Gasterra прекратила получать газ, это не повлияет на контракты с "Газпромом" других компаний, закупающих газ и продающих его в Нидерландах или других странах Европы.

Так, например, в Нидерландах работают две крупные немецкие компании, покупающие газ у "Газпрома" – Uniper и RWE. о которых известно, что они согласились платить "Газпрому" по новой схеме; нидерландская компания Eneco сотрудничает с Wingas – дочерней компанией "Газпрома", а нидерландская Essent – ​​с немецкой Eon, в поставках от которой может быть и российский газ.

В Министерстве экономики и окружающей среды прокомментировали, что точно неизвестно, какие компании имеют контракты с "Газпромом" и какие объемы закупают, как и то, какие объемы продолжают поступать в страну после последнего решения.

Представители газового рынка отмечают, что с тех пор, как газ перекупили первый раз, становится очень сложно установить его изначальное происхождение.

Напомним, "Газпром" прекратил поставку газа ведущим компаниям уже пяти европейских стран за отказ выполнять требование России об оплате в рублях. Вначале без поставок остались Польша и Болгария, дальше - Финляндия, последними - нидерландская Gasterra и датская Ørsted. Кроме того, "Газпром" прекратил поставки по одному из контрактов Shell Energy Europe.

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Темы: НидерландыРосcиягаз
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