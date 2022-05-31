Нидерланды не полностью потеряли поставки газа из РФ - СМИ

Несмотря на прекращение "Газпромом" поставок ведущему газовому трейдеру в Нидерландах Gasterra, некоторые другие компании скорее всего продолжают получать российский газ - прямо или через посредников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Хотя Gasterra прекратила получать газ, это не повлияет на контракты с "Газпромом" других компаний, закупающих газ и продающих его в Нидерландах или других странах Европы.

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Так, например, в Нидерландах работают две крупные немецкие компании, покупающие газ у "Газпрома" – Uniper и RWE. о которых известно, что они согласились платить "Газпрому" по новой схеме; нидерландская компания Eneco сотрудничает с Wingas – дочерней компанией "Газпрома", а нидерландская Essent – ​​с немецкой Eon, в поставках от которой может быть и российский газ.

В Министерстве экономики и окружающей среды прокомментировали, что точно неизвестно, какие компании имеют контракты с "Газпромом" и какие объемы закупают, как и то, какие объемы продолжают поступать в страну после последнего решения.

Представители газового рынка отмечают, что с тех пор, как газ перекупили первый раз, становится очень сложно установить его изначальное происхождение.

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Напомним, "Газпром" прекратил поставку газа ведущим компаниям уже пяти европейских стран за отказ выполнять требование России об оплате в рублях. Вначале без поставок остались Польша и Болгария, дальше - Финляндия, последними - нидерландская Gasterra и датская Ørsted. Кроме того, "Газпром" прекратил поставки по одному из контрактов Shell Energy Europe.

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