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У Росії заявили, що хочуть припинити "громадянську війну" в Україні

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 22:27
У Росії заявили, що хочуть припинити громадянську війну в Україні
Валентина Матвієнко, Getty Images

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявляє, що Росія готова до підписання угоди, яка припинить нібито громадянську війну в Україні.

Джерело: Матвієнко на зустрічі з президентом Мозамбіку у вівторок, повідомляє російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну в Україні та привела до миру, але ми не бачимо такої зворотної реакції з боку Києва".

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Деталі: Матвієнко повторила пропагандистську тезу про те, що Росія нібито могла швидко завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, "але тоді були б жертви серед мирного населення". Про тисячі вбитих Росією мирних жителів України вона не згадала.

За її словами, головним завданням так званої "спецоперації" було знищення озброєння в Україні та договір про позаблоковий та без'ядерний статус нашої країни.

Спікерка Радфеда додала, що раніше "вже практично була підготовлена ​​угода, яка влаштовувала Україну та Росію", коли Росія відвела війська від Києва та Харкова. Проте, за її словами, угоду не дозволили підписати "ті, хто здійснюють зовнішнє управління".

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Довідка: Росія з 2014 року окупувала український Крим та проводила гібридну агресію у Донецькій та Луганській областях, не визнаючи себе стороною конфлікту. 24 лютого цього року РФ розпочала відкрите повномасштабне військове вторгнення в Україну. Цілями його називалося "визволення Донбасу", а також міфічна "денацифікація" та "демілітаризація" України. Росія під час війни постійно руйнує громадянську інфраструктуру України та вбиває мирних жителів. Водночас, як неодноразово наголошувала українська влада, план РФ щодо швидкого захоплення України провалився.

Теми: Росіявійна
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