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В России заявили, что хотят прекратить "гражданскую войну" в Украине

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 22:27
В России заявили, что хотят прекратить гражданскую войну в Украине
Валентина Матвиенко, Getty Images

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляет, что Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратит якобы "гражданскую войну" в Украине.

Источник: Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика во вторник, сообщает российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева".

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Детали: Матвиенко повторила пропагандистский тезис о том, что Россия якобы могла быстро завершить "специальную военную операцию" в Украине, "но тогда были бы жертвы среди мирного населения". О тысячах убитых Россией мирных жителей Украины она умолчала.

По её словам, главной задачей так называемой "спецоперации" было уничтожение вооружения в Украине и договор о внеблоковом и безъядерном статусе нашей страны.

Спикер Совфеда добавила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова. Однако, по ее словам, соглашение не позволили подписать "те, кто осуществляют внешнее управление".

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Справка: Россия с 2014 года оккупировала украинский Крым и проводила гибридную агрессию в Донецкой и Луганской областях, не признавая себя стороной конфликта. 24 февраля этого года РФ начала открытое полномасштабное военное вторжение в Украину. Целями его называлось "освобождение Донбасса", а также мифическая "денацификация" и "демилитаризация" Украины. Россия в ходе войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины и убивает мирных жителей. В то же время, как неоднократно отмечали украинские власти, план РФ по быстрому захвату Украины провалился.

Темы: Росcиявойна
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